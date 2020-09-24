Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları devam ediyor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası devam ediyor.

Ahlat Şehir Stadı’nda devam eden Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakalarda ilk 6’ya giren takımlar A ve B gruplarında maçlarını sürdürüyor. Oldukça çekişmeli geçen maçlar sonucu kupa finali 26 Eylül tarihinde yapılacak. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, düzenlenen organizasyondan oldukça mutlu olduğunu belirterek, “Zemin oldukça iyi, hava ve iklim güzel, tüm imkanlar seferber ediliyor. Devletimiz bize çok büyük destek veriyor. İnşallah kulüplerimize de aynı destekleri zamanla yayacağız. Tüm takımlarımız burada olmaktan çok mutlu. İyi ki Ahlat’tayız. Ahlat’ın maneviyatı da bizler için çok önemli. Final maçı cumartesi günü saat 12.00’de oynanacak. Görkemli ve oldukça güzel olacak. Pandemi olmasaydı birçok bölgeden taraftar grubu getirerek, sosyal sorumluk projemizi yerine getirmiş olacaktık. Felsefemiz asla hayattan vazgeçmemek ve pes etmemektir” dedi.

Gaziantep Şahinbey Belediye Spor oyuncusu İbrahim Halil Esen de karşılaşmalar için Ahlat’ta bulunmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek, “18 yaşındayım, aslen Şanlıurfalıyım ama Gaziantep’te yaşıyorum. Şahinbey Belediye Spor Takımı’nda oynuyorum. Buraya gelmek çok faydalı oldu. Biz gençler çok rahat oynayabiliyoruz. Burada birbirimizle kaynaşıyor ve tanışıyoruz. Birbirimizin oyun tarzlarından faydalanıyoruz. Her gencin milli takım hedefi var. Biz de milli takımda başarılı olup dünya şampiyonasında kupayı Türkiye’ye getirmek istiyoruz” diye konuştu.