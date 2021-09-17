Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında İrlanda Cumhuriyeti’ni 4-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında İrlanda Cumhuriyeti’ni 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Garbarnia Stadı’nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 5. dakikada Rahmi Özcan, 30. dakikada Ömer Güleryüz, 46. ve 48. dakikada (penaltıdan) Serkan Dereli attı.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde yarın saat 18.30’da Cracovia Stadı’nda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, şampiyonada D Grubu’nda ilk maçında Gürcistan’ı 10-0, ikinci maçında da İtalya’yı 11-0 mağlup etmiş ve grup birincisi olarak çeyrek finale kalmıştı.