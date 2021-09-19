Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

Son Dünya 2.’si ve Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Ampute Futbol Milli Takımımız yine gururumuz oldu. Ay Yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde güçlü ekip Rusya’yı 5-2 mağlup ederek tarihinde 4. kez adını finale yazdırmıştı.

Avrupa Şampiyonası finalinde Ampute Milli Takımımız ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milli Takımımız 6-0 kazanarak üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu :



TÜRKİYE! ???????? pic.twitter.com/AW4oqdkdJI — Ampute Futbol Milli Takımı (@amputemilli) September 19, 2021

AVRUPA ŞAMPİYONU @amputemilli ????????????



Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda İspanya’yı 6-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederiz.



Sizinle gurur duyuyoruz. ????????



pic.twitter.com/Ng2YrO7NFQ — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 19, 2021

AMPUTE FUTBOLU NASIL OYNANIR ?

Karşılaşmalar; yirmi beşer dakikalık 2 devreden ve 10 dakikalık devre arasından oluşur. Taç atışı ayakla yapılır. Ofsayt kuralı yoktur. Oyuncular diğer bir oyuncuya değnekleriyle topu atamaz.