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Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İspanya’yı 6-0 mağlup eden Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Spor 19.09.2021, 22:11 19.09.2021, 22:37
Ampute Futbol Milli Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu

Son Dünya 2.’si ve Avrupa Şampiyonu unvanıyla sahaya çıkan Ampute Futbol Milli Takımımız yine gururumuz oldu. Ay Yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde güçlü ekip Rusya’yı 5-2 mağlup ederek tarihinde 4. kez adını finale yazdırmıştı. 

Avrupa Şampiyonası finalinde Ampute Milli Takımımız ile İspanya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Milli Takımımız 6-0 kazanarak üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu oldu.

AMPUTE FUTBOLU NASIL OYNANIR ?

Karşılaşmalar; yirmi beşer dakikalık 2 devreden ve 10 dakikalık devre arasından oluşur. Taç atışı ayakla yapılır. Ofsayt kuralı yoktur. Oyuncular diğer bir oyuncuya değnekleriyle topu atamaz.

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