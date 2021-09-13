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Ampute Futbol Milli Takımı, Gürcistan’ı 10-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda ilk maçında Gürcistan’ı 10-0 yendi.

Spor 13.09.2021, 15:23
Ampute Futbol Milli Takımı, Gürcistan’ı 10-0 yendi

Ampute Futbol Milli Takımı, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda ilk maçında Gürcistan’ı 10-0 yendi.


Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda ilk maçında Gürcistan’ı 10-0 mağlup etti.


Krakow kentindeki Garbarnia Stadı’nda oynanan maçta millileri farklı galibiyete taşıyan golleri, Ömer Güleryüz (4), Serkan Dereli (3), Kemal Güleş, Okan Şahiner ve Fatih Şentürk attı.


D Grubu’nda mücadele eden ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçını 15 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de İtalya ile oynayacak.

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