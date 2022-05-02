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Amir Hadziahmetovic: "Şampiyonlar Ligi için elimizden geleni vereceğiz"

Konyaspor’un Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilmek için bu sezon ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bosna Hersekli futbolcu, Türkiye’nin İlhan Palut gibi hocalara ihtiyacı olduğunu aktardı.

Spor 02.05.2022, 16:01
Amir Hadziahmetovic: "Şampiyonlar Ligi için elimizden geleni vereceğiz"

Konyaspor’un Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, gelecek sene UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edebilmek için bu sezon ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi. Bosna Hersekli futbolcu, Türkiye’nin İlhan Palut gibi hocalara ihtiyacı olduğunu aktardı.

Konyaspor’un 25 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcusu Amir Hadziahmetovic, Tam Saha Dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Konyaspor’a ilk transfer olduğu sezona değinerek, "O sezon ligi üçüncü sırada bitirmiştik. Konyaspor’un tarihindeki en yüksek noktaydı ve Süper Lig’in zirvesi için oynamak inanılmazdı. Kesinlikle kariyerimde yeni bir adım olmuştu” şeklinde konuştu.

"Tıklım tıklım bir statta kupa kaldırmak dünyanın en güzel duygusu”

Türkiye Kupası’nı kaldırdıkları 2016-2017 sezonu hakkında da konuşan yeşil-beyazlı futbolcu, “2016-17 sezonunu asla unutmayacağım. Türkiye Kupası’nı kazandığımız sezondu. Eskişehir’de Konyaspor taraftarlarının tıklım tıklım doldurduğu bir stadyumda kupa kaldırmak, dünyanın en güzel duygusuydu” ifadelerini kullandı.

“Bu sezon için çok mutluyum”

En verimli olduğu 2020-2021 sezonunu da değerlendiren Hadziahmetovic, “Sanırım geçtiğimiz sezon gerçekten iyi bir performans gösterdiğim sezondu. Hem kulüp hem de millî takımda tüm maçları oynamak ve tüm sezon boyunca iyi bir performans sergilemek kolay değil. Bunu başarmış oldum ve bu sezon için gerçekten çok mutluyum” diye konuştu.

“Şampiyonlar Ligi için elimizden gelen her şeyi vereceğiz”

Bu sezon Konyaspor’un UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi ile ilgili yöneltilen soruya Amir Hadziahmetovic, “Şu ana kadar kulüp tarihinin en iyi sezonu diyebilirim. Umarım kalan maçlarımızda da hiçbir engele takılmadan ligi en iyi pozisyonda bitiririz... İlhan Palut Hocamız ve ekibi sayesinde takımımız inanılmaz bir iş çıkardı. Her zaman mümkün olanın en iyisini hedefliyorum. Ligi ikinci bitirmek için iyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her şeyi vereceğiz” yanıtını verdi.

“Türkiye’nin İlhan Palut gibi teknik direktörler ihtiyacı var”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile iyi bir ilişkisi olduğunun altını çizen 25 yaşındaki futbolcu, “Bence çok iyi bir hoca ve en önemlisi çok iyi bir insan Sahip olduğumuz başarıyı hak ediyor ve inanıyorum ki Türkiye’nin en büyük koçlarından birisi olacak. Türkiye’nin böyle modern, pozitif futbol oynamaya çalışan teknik direktörlere daha çok ihtiyacı var” değerlendirmesini yaptı.

“Hedefim Avrupa’nın en iyi beş liginden birinde oynamak”

Kariyerinde Avrupa’nın 5 büyük liglerinde forma giymeyi hedeflediğini dile getiren Bosna Hersekli oyuncu, şu ifadelere yer verdi:

“Kariyerimde hâlâ başarmak istediğim çok şey var. Umarım bir sonraki adımım, Avrupa’nın en iyi beş liginden birinde oynamak olur. Bosna-Hersek Millî Takımı’yla ilgili de büyük bir hayalim var O da Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası’na gidebilmek Bu en büyük hayalim.”

“Michael Jordan ve Kobe Bryant’ı örnek alıyorum”

Hadziahmetovic, dünya yıldızı basketbolcular Michael Jordan ve Kobe Bryant’ı kendisine örnek aldığını söyleyerek, “Iniesta ve Xavi’yi izlemeyi çok özledim. Oynadıkları her maçı izledim. Michael Jordan ve Kobe Bryant çok güçlü zihniyete sahip inanılmaz sporculardı. Onları kendime örnek alıyorum” dedi. Başarılı futbolcu, Süper Lig’de ise en beğendiği futbolcuların Trabzonsporlu Visca ile Nwakaeme ve takım arkadaşları Abdulkerim Bardakçı ile İbrahim Sehic olduğunu dile getirdi.

“Ahmet Çalık’ı asla unutmayacağım, daima kalbimde olacak”

Trafik kazasında hayatını kaybeden takım arkadaşı Ahmet Çalık ile ilgili de konuşan Hadziahmetovic, “Ahmet Çalık gibi iyi bir arkadaşımızı kaybettik. Hayatımda tanıdığım en düzgün insan ve en iyi oyuncuydu. Gerçekten çok üzgünüz. Onsuz gerçekten çok zor dönem geçirdik. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ahmet Çalık’ı asla unutmayacağım ve daima kalbimde olacak” diyerek açıklamasını tamamladı.

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