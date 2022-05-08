Amedspor’un ilk rakibi Tarsus

Şampiyonluğunu daha önce garantilemiş olan Pendikspor’la kendi sahasında 0-0 berabere kalarak normal sezonu ikinci tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, Play-Off çeyrek finalinde Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti.

TFF 2. Lig’de normal sezon tamamlandı. Grup maçları sonunda Beyaz Grup’ta Pendikspor ve Kırmızı Grup’ta Sakaryaspor şampiyon olarak TFF 1. Lig’e yükseldi.

7 takım küme düştü, 8 takım play-off’ta

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta Eskişehirspor, 1922 Konyaspor ve Akhisarspor, Kırmızı Grup’ta Niğde Anadolu FK, Kahramanmaraşspor, Turgutluspor ve Ergene Velimeşespor 3. Lig’e düştü.

Sel felaketi nedeniyle lige katılmayan Kastamonuspor, gelecek sezon da yine 2. Lig’de mücadele edecek. Beyaz Grup’ta Amed Sportif Faaliyetler, Karacabey Belediyespor, Isparta 32Spor ve Tarsus İdman Yurdu, Kırmızı Grup’ta Bodrumspor, 1461 Trabzon FK, Sivas Belediyespor ve Bayburt Özel İdarespor, Play-Off’a kalma başarısı gösterdi.

İlk maç Perşembe günü Tarsus’ta

Play-Off’ta çeyrek final maçları 12 ve 16 Mayıs’ta, yarı final 20 ve 24 Mayıs’ta, final ise 29 Mayıs’ta oynanacak. Amed Sportif Faaliyetler, birçok as futbolcusunu dinlendirdiği son hafta karşılaşmasında Pendikspor’la golsüz berabere kalarak sezonu 57 puanla ikinci sırada bitirdi.

Amedspor, Play-Off çeyrek finalinde Tarsus İdman Yurdu ile eşleşti. Bu eşleşmenin galibi, Karacabey Belediyespor - Isparta 32Spor eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

17 günlük heyecan

Çeyrek final ve yarı final aşamaları çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. Yarı final aşaması sonunda Beyaz Grup ve Kırmızı Grup birincileri finale kalacak. TFF’nin daha sonra ilan edeceği tarafsız sahada oynanacak final maçının kazanan takım adını TFF 1.Lig’e yazdıracak.