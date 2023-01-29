Amedspor, lideri devirdi

TFF 2. Lig takımlarından Amedspor, sahasında ağırladığı lider Şanlıurfaspor 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig takımlarından Amedspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor’u maç öncesi çiçeklerle karşıladı.

Amedspor, yaklaşık 30 bine yakın taraftarı karşında lider Şanlıurfaspor’u konuk ettiği karşılaşma 45. dakikada Mehmet Alaeddinoğlu’nun attığı golle 1-0 yendi. Amedspor almış olduğu bu galibiyetle puanını 40’a çıkartarak ayni puana sahip olan Erokspor ardından ikinci sırada yerini aldı.