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Amedspor kendi evinde kayıp
TFF 2. Lig takımlarından 41 puanla 3. sırada bulunan Amedspor, evinde ağırladığı 34 puanlı Hes İlaç Afyonspor’a 2-0 yenildi.
Spor 11.03.2023, 16:56
TFF 2. Lig takımlarından 41 puanla 3. sırada bulunan Amedspor, evinde ağırladığı 34 puanlı Hes İlaç Afyonspor’a 2-0 yenildi.
Amedspor, Hes İlaç Afyonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Amedspor, 55. dakika kazandığı penaltıdan yararlanamadı. Amedspor, aldığı bu mağlubiyetle 41 puanda kalarak 4 sıraya kadar geriledi.