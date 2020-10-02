Amedej Vetrih, Gaziantep FK’da
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, SON OLARAK SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ÇAYKUR RİZESPOR FORMASI GİYEN AMEDEJ VETRİH'İ KADROSUNA KATTI.
Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih’i kadrosuna kattı.
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala çalışmalarına hız Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih’i kadrosuna kattı. Merkez orta saha mevkisinde forma giyen 1.81 cm boyundaki Vetrih, kariyerinde 264 resmi müsabakaya çıkarken 27 gol atıp 11 de asist yapma başarısı gösterdi.
Transfer ile ilgili Gaziantep FK’dan yapılan açıklamada ise, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Amedej Vetrih ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Amedej Vetrih’e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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