Amed Sportif Faaliyetler - Afyonspor maçı seyircisiz oynanacak

Diyarbakır’da oynanan Şanlıurfa maçı sonrasında çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ceza alan Amed Sportif Faaliyetler, bu hafta evinde oynayacağı Afyonspor maçına seyircisiz çıkacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, ligin 26. haftasında Cumartesi günü Saat 14.00’te Afyonspor’u konuk edecek. Şanlıurfa maçı sonrasında çıkan saha olayları nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ceza alan yeşil-kırmızılılar, bu hafta seyircisiz oynayacak. Amedspor Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Şehmus Özer Spor Tesisleri’nde yapılan Antrenman sonrası Sporculara tatlı ikram ederek, destek ziyaretinde bulundu.

Amedspor Kulüp Başkanı Selahattin Yıldırım, "Bursa’da yaşadığımız olaylarda bizleri yalnız bırakmayan Yüksek İstişare Kurulu üyelerimize, Sivil Toplum Kuruluşlarına, spor taban birliğine, bizim gözümüz kulağımız olan basınımıza ve her zaman her yerde yanımızda bulunan 12. adam olarak destek olan muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Afyonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Amedspor, Afyonspor karşılaşması öncesi hazırlıklarına Şehmus Özer Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Ahmet Yıldırım gözetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan takım, antrenmanın son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı. Antrenman düz koşu ile bitti.