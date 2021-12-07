Amatör spor kulübü 600 çocuğa ücretsiz eğitim veriyor

Kartaltepe Spor Kulübü Başkanı Ataner Orkunoğlu, 600 çocuğa ücretsiz spor yaptırdıklarını ifade ederken, tesis sıkıntısı çektiklerini ve devlet büyüklerinden tek beklentilerinin spor salonu olduğunu söyledi. Orkunoğlu ayrıca kız voleybol takımlarının çim sahada antrenman yaptığını belirtirken, çocukların salona çıktığında afallayacağını ve bu şartlar altında büyük kulüplerle baş edemeyeceklerini ifade etti.

Yaklaşık 30 yıllık geçmişi olan Bakırköy Kartaltepe Spor Kulübü, futbol, voleybol, basketbol, atletizm, yüzme, jimnastik ve karate branşlarında bin 200 sporcuya hizmet verirken kulüp, 600 çocuğa da ücretsiz spor eğitimi sunuyor. Yüzme, atletizm, basketbol, futbol, karate ve voleybol branşlarında sporcuları olduğunu belirten Kartaltepe Spor Kulübü Başkanı Ataner Orkunoğlu, “Yaklaşık 600 lisanssız, ondan daha fazla da lisanslı sporcumuz var. Biz diğer amatör kulüpler gibi yalnızca futbolda değil, birçok branşta hizmet veriyoruz. Pandemiden sonra karar aldık ve çocuklar 1.5 yıl eve kapandığı için spor okulları açtık, bunları da ücretsiz yaptık. Halkın ekonomik durumu ücretsiz yapmamızdaki en önemli kriterlerden biriydi. 5-14 yaş arası çocuklara hizmet veriyoruz“ dedi.

“Bu işi destek alarak götürmeye çalışıyoruz“

Takımın giderlerini arkadaşlarından rica ederek karşıladığını söyleyen Orkunoğlu, “Erdal kardeşimden forma yaptırmasını rica ediyorum, Çetin beye top aldırıyorum. Çoğunu ben ve yönetici arkadaşlarım karşılıyor. Maddi durumu iyi olan bir iş adamı bulduğumuzda kendisine top, forma, eşofman aldırarak bu işi götürüyoruz, ama zor tabii ki“ ifadelerini kullandı.

“Devlet büyüklerinden tek beklentimiz salon“

Tesis sıkıntısı çektiklerini belirten Ataner Orkunoğlu, “293 tane kız voleybolcum var. Haftada bir saat çalıştırabiliyorum. Basketbol takımımız da akşam 8-9 saatleri arası salonda çalışabiliyor. Salon olmadığı için bize o saat verildi. 6-7 yaşındaki çocuklar saat 8-9’da idman yapıyor ve 10’da evine gidiyor. Ertesi gün de okula gidecekler. Müthiş bir şekilde salon problemimiz var. Biz bu kadar branş açtığımızda belediyenin salonları ve okul salonlarını alabileceğimizi düşünüyorduk. Ama gittiğimizde bu yerlerin yıllık kiraya verildiğini gördük. Florya’da bir salon bulduk, buradan her gün oraya gidip nasıl götüreceğiz çocukları. Bu çocuklara bu sporları yaptırmak durumundayız, spor yapan çocuk bizim geleceğimiz. Bizim devlet büyüklerimizden ve belediyelerimizden beklediğimiz, salon, salon, salon... Burada ufak bir yerimiz var. Ağaçlar diktik, çocuklar nefes alabiliyorlar. Bir de spor yaptırmaya çalışıyoruz. Kız voleybol takımımız çim sahada çalışıyor. Dünyada böyle bir şey yok, Uganda’da da yok. Kız voleybol takımı mesela burada çalışıyor. 1 ay sonra maçları başlayacak. Salona girdiği zaman o kızları düşünebiliyor musunuz? Mümkün olduğu kadar öğretmeye çalışıyoruz ama çocuk afallayacak. Ben gidip Galatasaray ve Fenerbahçe ile nasıl baş edebilirim ki? Şimdi yüzmeyi kurduk, nerede yüzdüreceğim? Belediye, tesisinde bir kulvar veriyor ve haftada 1 saat. Ben 40-50 tane çocukla nasıl gireyim oraya“ ifadelerini kullandı.

Kartaltepe Spor Kulübü Başkanı Ataner Orkunoğlu son olarak altyapılarında inanılmaz yetenekli sporcular olduğunu söyleyerek, “Bir güllecim var milli takıma gidecek. 110 metre engelli koşan bir sporcumuz var. Bizim de hazinelerimiz var burada. Çalmasınlar diye, transfer yapmasınlar diye pek söylemiyoruz“ dedi.