Amatör Spor Haftası Oltu’da çeşitli etkinliklerle kutlandı

9-15 Ekim Amatör Spor Haftası, Oltu İlçe Spor Müdürlüğü Spor Salonu’nda çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl ortaklaşa planlanan, her yaştan insanın spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ’Amatör Spor Haftası’ etkinliklerinde Oltu Gençlik Spor Müdürlüğü kapalı spor salonunda Badminton, sporcuların performansları, tekvando gösterileri sunuldu.

Programda sporcuların performansları, aileleri tarafından alkışlandı.