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Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Elazığ 2. Amatör Küme’de oynanan Elazığ 2023 Spor-Mornikspor maçında tekme ve tokatlı kavga çıktı. 8 kırmızı kartın çıktığı müsabaka tamamlanamadı.

Spor 23.06.2022, 12:01
Amatör maçta tekme ve yumruklar havada uçuştu

Elazığ 2. Amatör Küme’de oynanan Elazığ 2023 Spor-Mornikspor maçında tekme ve tokatlı kavga çıktı. 8 kırmızı kartın çıktığı müsabaka tamamlanamadı.

Elazığ 2. Amatör Küme’nin 7. haftasında Elazığ 2023 Spor ile Mornikspor karşı karşıya geldi. Gençlik Merkezi sentetik sahada oynanan maç, Elazığ 2023 Spor’un 4-2’lik üstünlüğüyle devam ederken, 90+2. dakikada saha içi bir anda karıştı. Tekme tokatların havada uçuştuğu ve toplam 8 kırmızı kartın çıktığı mücadele tamamlanamadı. Araya emniyet güçlerinin girmesiyle olaylar yatıştırılırken, maçın skoruna ilişkin son kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.

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