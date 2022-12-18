Amatör maçta kavga: 2 yaralı

Tokat’ta oynanan Bölgesel Amatör maçı sonrasında iki takım taraftarı arasında yaşanan gerginliği polis havaya ateş ederek sakinleştirebildi. Yaşanan olaylarda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grupta mücadele eden Niksar Belediyespor takımı Çarşambapor’u sahasında konuk etti. Müsabakanın ilk yarısını Niksar Belediyespor penaltı atışları ile 3-0 galip tamamladı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Niksar Belediyespor takımı maçtan galip ayrılan taraf oldu. Niksar Belediyespor takımı galibiyet sevinci yaşarken, konuk ekibin taraftarı ile Niksar Belediyespor taraftarı arasında gerginlik çıktı. Çarşambaspor takımı taraftarları anons sisteminin bulunduğu odaya saldırdı. Camların kırılması sonucu 2 görevli elinden ve başından yaralandı. Yaşanan gerginliğin büyümesi üzerine sahaya giren polis ekipleri havaya ateş açtı. Tel örgü arkasından sahaya taş atan taraftarlarla sahada bulunan taraftarlar güçlükle sakinleştirilebildi. Yaşanan olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye sevk edildi.

Niksar Belediyesi görevlisi Özgür Güney, maçın bitiş düdüğü ile birlikte galibiyet sevinci kutlamak için oyun havası müziği açtıklarını, bu sırada Çarşambaspor takımı taraftarlarının saldırısına uğradıklarını ifade ederek, “Biz kapıyı örtük açmadık, açsak faklı şeyler olabilirdi. Bu arada camı çerçeveyi yumruklarla indirdiler. Bu sırada ben elimden arkadaşım başından yaralandı” dedi.