banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bütçe Ocak’ta fazla verdi
Bütçe Ocak’ta fazla verdi
Etikette KDV oyunu ifşa oldu!
Etikette KDV oyunu ifşa oldu!
Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022
Kuru meyve sektörü ilk kez 1,5 milyar doları geçti
Kuru meyve sektörü ilk kez 1,5 milyar doları geçti

Amatör maçta ilginç olay: Top toplayıcı çocuk golü kurtardı!

Beykoz’da, futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Beykoz 1908 ile Maltepespor arasında oynanan müsabakada, Maltepespor’un ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, golün engellenmesinden dolayı saha içerisinde tansiyon yükseldi.

Spor 15.02.2022, 11:59
Amatör maçta ilginç olay: Top toplayıcı çocuk golü kurtardı!

Beykoz’da, futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü Beykoz 1908 ile Maltepespor arasında oynanan müsabakada, Maltepespor’un ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, golün engellenmesinden dolayı saha içerisinde tansiyon yükseldi.

Geçtiğimiz pazar günü, TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grup’ta Beykoz Stadı’nda Beykoz 1908 ile Maltepespor karşı karşıya geldi. İki ekibin mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Maçın ilk yarısı Maltepespor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 68. dakikada defanstan çıkarılan uzun topta deplasman ekibinde Tunahan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu kaleci Muhammed’in yanından topu atarak filelerle buluşturmak istedi. Ancak kale arkasında görevli top toplayıcı çocuğun çizgi önünde topu çıkarmasıyla top kaleci Muhammed’in kucağında kaldı.

Maç devam etti

Yeşil sahalarda nadir görülen olayın ardından karşılaşma hakemi Armağan Çıbık diğer hakem arkadaşlarıyla konuştuktan sonra topu Beykoz 1908 kalecisi Muhammed’in önüne bırakıp maçın devamı yönünde karar kıldı. Yaptığı hareketin ardından küçük çocuğu kale arkasında ısınmakta olan futbolculardan kaleci Seyhun Türe koruma altına alırken, çocuğun heyecanı ve korkulu anları dikkatlerden kaçmadı. Gol vuruşunun top toplayıcı çocuk tarafından engellemesi ve maçın hakeminin top toplayıcı çocuğu uzaklaştırması, sahada gerginliğe neden oldu. Öte yandan kurtarışı yapan top toplayıcı çocuk alkışlar altında hızla sahadan ayrıldı.

Mücadeleyi konuk ekip Maltepespor 1-0 kazandı.

Kural ne diyor

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, oyun kurallarına göre; esame listesinde olamayan birisinin gole mani olması durumunda pozisyonun penaltı olacağını belirtti. Buna göre; müdahaleyi esame listesinde olmayan biri yaptığı için hakem oyunu hakem atışıyla başlattı. Pozisyona ilişkin kural şöyle:

"Oyun Alanında Fazladan Kişilerin Olması

Takım listesinde isimleri belirtilmiş olan teknik direktör ve diğer görevliler (oyuncular ve yedek oyuncular haricinde) takım görevlileridir. Takım listesinde oyuncu, yedek oyuncu veya takım görevlisi olarak belirtilmeyen herkes saha dışı kişi olarak kabul edilir.

Eğer takım görevlisi, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya ihraç edilmiş oyuncu veya saha dışı kişi oyun alanına girerse, hakem:

- yalnızca oyuna müdahale söz konusu olduğunda oyunu durdurur

- oyun durduğunda bu kişiyi oyun alanından çıkarttırır

- gerekli disiplin işlemini uygular

Eğer oyun durdurulursa ve müdahale:

- bir takım görevlisi, yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu veya ihraç edilmiş bir oyuncu tarafından yapılmış ise, oyun direkt serbest vuruş veya penaltı vuruşuyla tekrar başlatılır.

- saha dışından kişi tarafından yapılmış ise oyun hakem atışı ile tekrar başlatılır.

Eğer top kalenin içine gidiyorsa ve müdahale savunma oyuncusunun topla oynamasını engellemiyorsa ve top kaleye girerse, müdahalenin hücum yapan takım tarafından yapılmaması şartıyla, (topa temas edilse dahi) gol verilir."

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11