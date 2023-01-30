Amatör lig maçında taraftarlar sahaya inip futbolculara saldırdı

Süper Amatör Lig 5. Grup’ta Bayrampaşa’da oynanan Gaziosmanpaşaspor-Beykoz 1908 Spor müsabakasında, ev sahibi takımın taraftarları sahaya girerek, rakip takım futbolcularına saldırdı.

Süper Amatör Lig 5. Grup 15. haftasında Gaziosmanpaşa ile Beykoz 1908 Spor, İBB Bayrampaşa Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın 17. dakikasında Beykoz 1908 Spor oyuncusu Arda Şahin’in takımını 1-0 öne geçirdiği golün ardından Gaziosmanpaşaspor taraftarları sahaya inerek Beykoz 1908 Spor futbolcularına saldırdı. Güvenlik güçlerinin yardımıyla Beykozlu futbolcular soyunma odasında girdi. 20 dakika sonra kaldığı yerden devam eden maç, tekrar kavga çıkmasının ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Saha dışında da devam eden olaylara müdahalede bulunan güvenlik ekipleri, Gaziosmanpaşalı taraftarları dağıtmakta zorluk çekerken, biber gazının yanı sıra havaya ateş de etti.