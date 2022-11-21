Amatör Lig maçında olaylar çıktı

Aytunç Topaloğlu sezonu Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in 9. haftasında Çaycumaspor, Alaplı Belediyespor takımını konuk etti. Berabere biten karşılaşma sonrasında saha dışında olaylar çıkarken Çaycumaspor yönetimi arasında da kavga çıktı.

Lider konumda olan Alaplı Belediyespor ile Çaycumaspor, Çaycuma Çim Sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi. Maç esnasında taraftarlar arasında yaşanan gerginliklerden dolayı takviye olarak çelik kuvvet ekipleri geldi. Maçın bitiş düdüğü ile Alaplı Belediyespor taraftarı stattan ayrılırken polisler ise tedbir amaçlı Çaycumaspor taraftarının bulunduğu tribünün kapılarını kapattı. Tribünün yan tarafından atlayan birkaç Çaycumaspor taraftarı Alaplı Belediyespor taraftarını taşıyan servisin peşinden koşarak saldırmaya çalışırken durumu fark eden emniyet ekipleri müdahalede bulundu. Polis ile genç Çaycumaspor taraftarları arasında yaşanan kovalamacada polis ekipleri bazı taraftarları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.

“Çaycumaspor teknik yönetimi birbirine girdi”

Çaycumaspor - Alaplı Belediyespor taraftarları arasında yaşanan olaylardan sonra Çaycumaspor yönetiminde gergin anlar yaşandı. Çaycumaspor Kulübü’nün teknik yönetimi arasında çıkan tartışma ağız dalaşına döndü ve kısa süreli arbede yaşandı. Çevik Kuvvet ve emniyet güçlerinin araya girmesiyle hararetli anlar kısa sürede büyümeden önlendi.