Amatör lig maçına yağmur ve fırtına engeli

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Süper Amatör Lig’de oynanan Samandağspor-Maşukluspor maçı, aniden bastıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle tatil edildi.

Maç esnasında fırtınanın bir anda başlamasıyla hakem ve sahadaki tüm oyuncuların soyunma odasına koşması ilginç görüntüler oluşturdu.

Maç olumsuz hava nedeniyle tatil edildi.