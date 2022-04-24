Amasyaspor’da 3. lige çıkmanın coşkusu yaşanıyor

Amasyaspor’un 18 yıl aradan sonra 3. lige çıkması kentte bayram havası oluşturdu. Binlerce Amasyalı takımlarının 3. lige yükselmesini doyasıya kutladı.

Kayseri’de yapılan Bölgesel Amatör Lig 5. Bölge Play-Off ilk maçında Bartınspor’u 3-0 ile geçip Ankara T.K.İ ile 1-1 berabere kalarak şampiyon olup TFF 3. Lige adını yazdıran Amasyaspor 1968 FK takımı kente dönüşte coşkuyla karşılandı. Yavuz Selim Meydanını dolduran binlerce taraftar şehri bayraklarla süsledi. Futbolcuları ve teknik ekibi alkış yağmuruna tuttu.

Takıma sağladığı büyük destek dolayısıyla taraftarların alkışladığı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 31 Mart 2019 günü akşamı “Amasyaspor layık olduğu yere gelerek şampiyon olacak” diye verdiği 3. lig sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Şampiyonluk kupasını havaya kaldırıp kulüp yöneticileri, futbolcular, teknik heyet ve taraftarları kutlayan Başkan Sarı, yeni hedefin 2. lig olduğunu vurguladı.

Taraftarların tezahüratlarıyla süren kutlamaya katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise, “18 yıllık özlemimizi bugün noktaladık. İnşallah 3. Ligde aynı mücadeleyi azim ve başarıyla devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Takım otobüsünün kenti turladığı kutlamalar Geç saatlerde kadar sürdü. Esnaflar ve halkta davul zurna eşliğinde oynayarak takımlarının başarısının keyfini çıkardı.