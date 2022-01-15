Amasya’nın şampiyonluk hedefleyen okçu kızları

Amasya Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kentte okçuluğun yayılması için açtığı kurslar kızların ilgisini çekti. Antrenmanları hiç kaçırmayıp şampiyonluk hedefleyen kızlar, Türk okçuluk tarihinin en önemli kişiliklerinden Şeyh Hamdullah, Tozkoparan İskender ve olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’u kendilerine örnek alıyor.

Okullarda yapılan bilgilendirme çalışmalarında ’Gücüne güvenen var mı?’ sorusuna yanıt verip Amasya Kapalı Spor Salonu’nda yolunu tutan kızlar, tutkuyla bağlandıkları okçulukta şampiyonluklar hedefliyor. Okçuluk sporunu 3 yıldır yaparken aynı zamanda da üniversite sınavına hazırlandığını belirten 17 yaşındaki Nisanur Göl, “Gücüme güveniyorum. Mete Gazoz’un olimpiyat şampiyonu olması beni çok etkiledi. Gurur verici bir derece aldı. Onun yolundan gidip ülkemizi temsil etmeyi çok isterim. Hedefim Türkiye şampiyonasında derece yapmak” dedi.

Ata sporu okçuluğu severek yapan Zeynep Kılıç, “Bir Türk genci olarak ok ve yay çekmeyi öğrenmeliyiz. Oku elime ilk aldığımda hemen alışıp motive oldum” diye konuştu. 9 yaşındaki kızı Firdevs Naz ile 2 aydır antrenmanlara koşarak gelen Ayşegül Özer ise Amasya’nın okçu kızlarının çok başarılı olacağına inandığını söyledi.

"Tozkoparan kızlarımızı yetiştiriyoruz”

Kentteki kızların okçuluğa duydukları aşırı ilgisinin kendilerini de şaşırttığına değinen okçuluk antrenörü Mutlu Bakar da, “Herhalde televizyondaki çocuk dizileri biraz etkili oldu. Biz de Tozkoparan kızlarımızı yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Geleneksel ve olimpik okçuluk alanlarında düzenledikleri kurslara 150’den fazla sporcunun katıldığını vurgulayan Amasya Gençlik ve Spor Müdürü Şahin Gümüş, “Okçuların Piri Şeyh Hamdullah’ın torunu kızlarımız burada kendilerini geliştirerek katılacakları müsabakalarda ilimizi en güzel şekilde temsil edecekler” ifadelerini kullandı.