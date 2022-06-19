Amasya Karakucak Güreşleri’nde başpehlivan Fatih Kambur oldu

Amasya’da düzenlenen karakucak güreşlerinde başpehlivanlığı Fatih Kambur kazandı. Çekişmeli geçen güreşlerin finalinde karşılaştığı Rıza Yıldırım’ı yenen Fatih Kambur, madalya, kupa ve altın kemeri Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın elinden aldı.

12-22 Haziran Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Amasya Belediyesi’nin 12 Haziran Stadyumu’nda düzenlediği geleneksel karakucak güreşlerine yurdun dört bir yanından 500’den fazla güreşçi katıldı.

Zorlu rakiplerini yenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Fatih Kambur, “Kürsünün en üst basamağında olmayı çok istiyordum. Sezon boyunca hazırlandığım Kırkpınar’da da Allah’ım kürsüyü nasip ederse benim için çifte mutluluk olacak” dedi.

Güreşlerde mücadele eden pehlivan ve sporseverlere ilgilerinden dolayı teşekkür eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da, “Gençlerimize ata sporumuz güreşi sevdirmek anısına bu güreşleri tertipledik. Bura er meydanıdır. Kaybedeni yoktur” diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 22 Haziran 1919’da dünyaya ilan ettiği Amasya Tamimi’nin yayınlanışının 103. yılını kutladıklarına değinen Mehmet Sarı, 22 Haziran günü akşamına kadar sürecek festival etkinliklerine olan yoğun katımından memnun olduklarını söyledi.

Şehzadeler şehri Amasya’nın çok sayıda başarılı güreşçiyi Türk sporuna kazandırdığına değinen Vali Mustafa Masatlı ise, yeni sporcuların yetişmesi için de spor altyapısını güçlendirmeye çalıştıklarını vurguladı.

Güreşleri, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu da izledi.