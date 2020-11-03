banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Vergi ve harçlara zam
Vergi ve harçlara zam
Her depremden sonra bir yasa çıkıyor
Her depremden sonra bir yasa çıkıyor
Bakan Selçuk'tan 6, 7, 10 ve 11'inci sınıflar için açıklama
Bakan Selçuk'tan 6, 7, 10 ve 11'inci sınıflar için açıklama
Elif, ailesiyle buluştu
Elif, ailesiyle buluştu

Altınyıldız Classics milli basketbolcuları giydirmeye devam edecek

ALTINYILDIZ CLASSİCS MİLLİ BASKETBOLCULARI GİYDİRMEYE DEVAM EDECEK

Spor 03.11.2020, 12:40
2
Altınyıldız Classics milli basketbolcuları giydirmeye devam edecek

Türkiye Basketbol Federasyonu resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics, sporcuları giydirmeye devam edecek.

Türk sporuna destek veren Altınyıldız Classics, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) resmi giyim sponsoru olarak Millileri giydirmeye devam ediyor. Marka, bir yıl daha milli basketbolculara sponsor olarak Türk basketboluna desteğini sürdüreceklerini duyurdu.

Marka, sponsorluk kapsamında takım elbise ve casual kombinler hazırlayacak.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 17
2. Alanyaspor 6 16
3. Galatasaray 7 13
4. Karagümrük 7 11
5. Rizespor 7 11
6. Kasımpaşa 7 11
7. Başakşehir 7 10
8. Beşiktaş 6 10
9. Gaziantep FK 7 8
10. Sivasspor 6 8
11. Antalyaspor 7 8
12. Hatayspor 5 8
13. Malatyaspor 7 8
14. Göztepe 6 7
15. Erzurumspor 6 7
16. Konyaspor 6 6
17. Kayserispor 6 6
18. Gençlerbirliği 6 5
19. Trabzonspor 7 5
20. Denizlispor 6 5
21. Ankaragücü 5 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 8 17
3. Adana Demirspor 8 15
4. Samsunspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 8 14
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Akhisar Bld.Spor 8 12
9. Giresunspor 7 11
10. Altay 6 10
11. Bursaspor 8 10
12. Balıkesirspor 8 10
13. Ümraniye 8 8
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 8 3
18. Eskişehirspor 8 3
Takımlar O P
1. Liverpool 7 16
2. Tottenham 7 14
3. Everton 7 13
4. Southampton 7 13
5. Wolverhampton 7 13
6. Chelsea 7 12
7. Aston Villa 6 12
8. Leicester City 6 12
9. Arsenal 7 12
10. Man City 6 11
11. Newcastle 7 11
12. Leeds United 6 10
13. Crystal Palace 7 10
14. West Ham 7 8
15. M. United 6 7
16. Brighton 7 5
17. Fulham 7 4
18. West Bromwich 7 3
19. Sheffield United 7 1
20. Burnley 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 8 17
2. Real Madrid 7 16
3. Atletico Madrid 6 14
4. Cádiz 8 14
5. Granada 7 14
6. Villarreal 7 12
7. Real Betis 8 12
8. Getafe 7 11
9. Osasuna 7 10
10. Elche 6 10
11. Athletic Bilbao 7 9
12. Barcelona 6 8
13. Valencia 8 8
14. Deportivo Alaves 8 8
15. Eibar 8 8
16. Sevilla 6 7
17. Celta de Vigo 8 6
18. Levante 7 5
19. Huesca 8 5
20. Real Valladolid 7 3