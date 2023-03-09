Altınordu’ya yeni transferler de ilaç olmadı

Ara transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu katan Altınordu’ya yeni transferlerde ilaç olmadı. İzmir temsilcisi puan tablosunda 18. sıraya kadar geriledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde alınan kötü sonuçlardan sonra çareyi ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmekte buldu. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kırmızı-lacivertli takım kadrosuna Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay, Metehan Mimaroğlu, Ali Özgün, Recep Aydın, Hüsamettin Yener ve Kerim Alıcı’yı kadrosuna kattı. Yeni transferlerden birçoğunun takıma katılmasından sonra 5 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu süreçte 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18. sıraya kadar geriledi.

Altınordu, ligde bu hafta 12 Mart Pazar günü şampiyonluk mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak.