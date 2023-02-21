Altınordu’ya tecrübe takviyesi

Ligde zor günler geçiren Altınordu, Spor Toto 1. Lig’den düşmemek için transfer döneminde kadrosunu 6’sı tecrübeli 7 oyuncu ile güçlendirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, zor günler geçirdiği ligde ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hızlı bir şekilde kadrosunda güçlendirme yoluna gitti. Kırmızılı-lacivertliler bu süreçte Emirhan Aydoğan (25), Erdem Gökçe (19), Selim Ay (31), Metehan Mimaroğlu (28) Ali Özgün (33), Recep Aydın (33) ve Hüsamettin Yener’i (27) kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi yaptığı bu takviyelerle alt sıralardan kurtulmak için tecrübeli ve ligi bilen oyuncuları transfer etti. Durum böyle olunca takıma katılan oyuncuların yaş ortalamasının ise 28 olduğu görülüyor. Öte yandan Altınordu’nun, ligin sonunda problem yaşamamak için bu yola gittiği tahmin ediliyor.