Altınordu’nun parolası 3 puan

Spor Toto 1. Lig’de kötü günler geçiren Altınordu, 26. hafta mücadelesinde yarın Ankara Keçiörengücü’ne konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 4 maçlık kazanamama serisiyle birlikte ligde kötü günler geçirmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, 26. hafta müsabakasında yarın Ankara Keçiörengücü ile Aktepe Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligin üst sıraları ve ateş hattını yakından ilgilendiren müsabaka 13.30’da başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, ligde topladığı 17 puanla sondan bir basamak üstte 18. sırada yer alırken, üst lige çıkma savaşı veren Keçiörengücü ise, 43 puanla 4. sırada bulunuyor. Öte yandan zorlu müsabakayı İstanbul bölgesinden İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı’nın yardımcılıklarını ise Hasan Hüseyin Tetik ile Mehmet Şengül yapacak. Dördüncü hakem ise Ali Yılmaz olacak.