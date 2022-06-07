Altınordu’nun iki oyuncusu yuvaya döndü

Altınordu’nun geçtiğimiz sezon Niğde Anadolu FK’ye kiraladığı Alperen Selvi ve Emre Oymak, takıma geri döndü. Genç oyuncular, yeni sözleşmeye imza attı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu Futbol Kulübü, Öz Kaynak Sistemi’nden yetiştikten sonra Niğde Anadolu FK’da kiralık olarak forma giyen oyuncuları Alperen Selvi ve Emre Oymak ile sözleşme imzaladı. Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreninde A Takım CEO’su Mehmet Necati Özdeniz ve Teknik Direktör Ufuk Kahraman da hazır bulundu.

Genç oyuncuların hedefi başarı

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Alperen Selvi, “Gelecek yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayacak kulübüme geri geldiğim için çok mutluyum. Başarılı olmak için çalışacağım. Genç kardeşlerim de çok çalışsınlar ve futbol odaklı hayaller kursunlar ileride başarılı olacaklardır” diye konuştu.

Emre Oymak ise, “Yuvama dönmekten dolayı çok mutluluk duyuyorum. Güzel bir sezon geçirdim. Kulübümüzün kuruluşunun 100. yılında tekrar burada olmak çok güzel bir duygu. Bu anlamlı sezonda başarılı olmak istiyoruz. Ufuk Kahraman hocam ile daha önce beraber çalışmıştık. Kendisi bizi yakından tanıyor. Güzel bir sezon bizi bekliyor” dedi.