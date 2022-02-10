Altınordu’nun gençlerine milli davet

Altınordu’nun genç futbolcuları Sami Satılmış ve Berke Kılıç, Türkiye U18 Milli Takımı’nın Litvanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U18 Milli Takımı, 16-18 Şubat tarihlerinde Antalya’da Litvanya ile hazırlık maçları oynayacak. Maç öncesinde aday kadroya davet edilen futbolcular, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. U18 Milli Takım Teknik Direktörü Ali Nadir Başkan tarafından davet edilen futbolcular arasında Altınordu A Takımı’nda forma giyen 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Sami Satılmış ve Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) U19/18 Takımı’ndan 17 yaşındaki sağ bek Berke Kılıç da yer aldı. Futbolcular, 13 Şubat 2022 Pazar günü saat 18.00’de Belek’te toplanacak.