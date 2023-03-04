Altınordu’nun deplasman kabusu devam ediyor

Altınordu, 24. hafta mücadelesinde oynadığı deplasman maçında Pendikspor’a kaybederek üst üste 13 maçtır dış sahada galibiyet yüzü göremedi. İzmir temsilcisi son olarak Ekim 2022’de Denizlispor’a karşı dış sahada galibiyet almıştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 24. hafta mücadelesinde Pendikspor’a konuk oldu ve 1-0 öne geçtiği karşılaşmayı 2-1 kaybedince deplasman kâbusu 13 maça çıkmış oldu. Kırmızı-lacivertli ekip son olarak Ekim 2022’de Denizlispor’u dış sahada 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. O günden bu yana evinden uzakta istediği sonuçları bir türlü alamayan İzmir temsilcisi, bu sezon topladığı 8 puanla ligdeki takımlar arasında dış sahada en az puan toplayan ikinci takım konumunda bulunuyor. Altınordu, bu sezon konuk olduğu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Kırmızı-lacivertliler, Pendikspor yenilgisiyle bu hafta da düşme hattından çıkamamış oldu.