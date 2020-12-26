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Altınordu’nun 97. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Altınordu Futbol Kulübü, kuruluşunun 97. yılını sade bir törenle kutladı.

Spor 26.12.2020, 13:50
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Altınordu’nun 97. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Altınordu Futbol Kulübü, kuruluşunun 97. yılını sade bir törenle kutladı.

26 Aralık 1923 yılında kurulan Altınordu, 97 yaşını Cumhuriyet Meydanı ve Kurucu Başkan Süleyman Ferit Eczacıbaşı’nın Kemeraltı girişindeki heykeli önünde iki ayrı törenle kutladı. Cumhuriyet’in ilk kulübü olarak kurulan Altınordu’nun doğum günü için ilk tören Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. İzmir Milletvekili Atila Sertel ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge’nin de katıldığı törende eski başkanlardan İlyas Gönen, Altınordu Spor Kulübü Derneği 2. Başkanı Halim Bezircilioğlu, yönetim kurulu üyesi Hakan Erdik, Altınordu tarihçisi Kenan Akseki, Özel Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Amato da yer aldı. Altınordu FK CEO’su Barış Orhunbilge ile İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez’in de hazır bulunduğu törene, Altınordu Futbol Okulu Elit U11 Takımı oyuncuları renk kattı.

Sertel’den kutlama mesajı

Altınordu’nun kurulduğu günden bu yana kendi gücü ile ayakta durmayı başladığını vurgulayan Milletvekili Sertel, “Yıllar yılı asalet ve onur timsali bu güzel kulübümüzün 97. yaşını gururla kutluyorum. İnşallah, bugün aramızda olan 11 yaşındaki oyuncular ileride büyük birer yıldız olur ve ben de onlarla fotoğraf çektirdiğim için mutlu olurum” dedi.

Barış Orhunbilge: "Altınordu, örnek bir futbol kulübü olduğunu ispatladı"

Altınordu FK İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge ise, "Cumhuriyetimizin ilk kulübü olma onuru, bizlere farklı bir sorumluluk yüklüyor” diyerek açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Cumhuriyet gibi geleceğe ışık tutmalı ve Cumhuriyet gibi çağın önünde olmalıyız. Onun gibi güçlü, sağlam karakterli ve ilelebet payidar olmalıyız. Ve hepsinden önemlisi gençlerimizin omuzlarında yükselmeliyiz. Altınordu’muz, 97 yıllık geçmişinde temsil ettiği değerlerle örnek bir futbol kulübü olduğunu ispatladı. Asil ve onurlu bir geçmişten güvenli bir geleceğe adım adım yürüyor ve yıllar geçtikçe toprağa daha fazla kök salarak güçleniyoruz. Kulübümüzün 97. yılını kutlarken kurucularımıza, bizi bugünlere taşıyan onurlu insanlara, emeği geçen herkese minnettar olduğumuzu belirtmek isterim."

Halim Bezircioğlu: "Bu zor günlerde yüzümüzü güldüren bir takımımız var"

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Halim Bezircilioğlu, kulübün tarihi ve kuruluş felsefesinin altını çizdiği konuşmasında "Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde yüzümüzü güldüren bir takımımız var. 2012 yılında armamızı emanet ettiğimiz Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’a çok teşekkür ederim. Her geçen gün bu camiayı daha ileriye taşıyor ve taşıyacak. Altınordu’ya gönül veren herkesin bu kulüp için çok şey yaptığını görüyor ve bundan mutluluk duyuyorum" dedi.

Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki de Altınordu’nun kuruluşuyla ilgili çocuklar ve katılanlara önemli bilgiler aktardı. Akseki, "Altınordu’nun 1924 yılına ait bilinen en eski takım fotoğrafını Kent Müzesi’nde bulduk. Bu fotoğrafı en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Altınordu’nun mazisi, anlatmakla bitmeyecek kadar fazla. Siz gençlere ne kadar büyük bir kulüpte forma girdiğinizi her zaman hatırlatacağız" yorumunu yaptı.

Erdoğan Çengel için denize karanfil bırakıldı

Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, toplu fotoğraf çekimi ve çocuklarla birlikte Altınordu Marşı’nın söylenmesinin ardından sona erdi. Törene katılanlar, 1970 yılında Kordonboyu’nda denize uçan bir minibüsün içinden üç kişiyi çıkarırken yaşamını yitiren Altınordulu basketbolcu Erdoğan Çengel’in (Kasap Erdoğan) adına olayın gerçekleştiği yerden denize karanfil bıraktı. İkinci tören, Konak Diş Hastanesi önündeki Kurucu Başkan Süleyman Ferit Eczacıbaşı’na ait heykelin önünde organize edildi. Burda da günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
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