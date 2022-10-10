Altınordu’dan Mardin’deki antrenör ile çocuk kavgası açıklaması

Altınordu Futbol Kulübü, Mardin’de Mardin AFO (Altınordu Futbol Okulları) Antrenörü ile bir çocuk arasında yaşanan kavga görüntüleri üzerine açıklama yaptı. Kırmızı-lacivertli kulüp, “Şiddet diye tabir edilen görüntülerde yer aldığı üzere antrenör, koşarak saldırıda bulunan çocuğun elinden muşta isimli aleti almaya çalışmaktadır” açıklamasını yaparak, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ve takipçisi olacaklarını açıkladı.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Kızıltepe İlçe Stadı’nda meydana geldi. İddiaya göre; antrenör Cemil Kuday’ın öğrencilerinin maç yaptığı esnada 9 yaşındaki Y.Ö. isimli çocuk, saha içerisindeki çocuklara hakaret ederek elindeki muştayla saldırdı. Bu sırada Antrenör Cemil Kuday, çocukların çağrısı üzerine Y.Ö.’nün elinde bulunan muştayı almak için olaya müdahil oldu. Antrenör Cemil Kuday ile çocuk arasında yaşanan arbede anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tepki topladı. Olayın ardından Y.Ö.’nün ailesi çocuklarını hastaneye götürerek darp raporu alırken, şikayet üzerine gözaltına alınan Cemil Kuday’ın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

“Şiddet diye tabir edilen görüntülerde antrenör, çocuğun elinden muşta isimli aleti almaya çalışmaktadır”

Yaşanan olay üzerine Altınordu Futbol Kulübü, bir açıklama yayımladı. Kırmızı-lacivertli kulüp, ‘Bu Toprakların Çocukları’ felsefesini şiar edinmiş bir kulüp olarak yaşanan olayları tasvip etmediklerini ve şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yaşanan olayı incelediğimizde Mardin AFO antrenörlerimiz Erhan Kalkan ve Cemil Kuday sporcularına antrenman yaptırdığı sırada dışarıdan bir grup çocuğun oyuncularımıza sözlü dalaşma ve küfür etme olayı yaşanmasının ardından, antrenörlerimiz olaya dahil olarak ortamı sakinleştirmiştir.

Antrenörlerimizin müdahalesinin ardından, sözlü münakaşa ortamı sakinleşse de; dışarıdaki çocuklar antrenman bitiminde bir araya gelerek sporcularımıza fiziksel saldırıda bulunmuştur. Sporcularımızın yardım çağrısı üzerine, Cemil Kuday koşarak olaya tekrar müdahil olmaktadır. Tesis çevresindeki çocuklar; muşta olarak tabir edilen, yumruk etkisini artıran, kemiklere zarar veren bir alet ile sporcularımıza saldırmaktadır.

Şiddet diye tabir edilen görüntülerde yer aldığı üzere Cemil Kuday, koşarak saldırıda bulunan çocuğun elinden muşta isimli aleti almaya çalışmaktadır. Bu esnada çocuk, sinir krizine girerek kendisini kilitlemektedir. Antrenörümüz Cemil Kuday, çocuğun elinden muşta isimli aleti almaya çalışırken, çocuğun kendisini kilitlemesi üzerine çocuğu yakasından kaldırarak dizginlemeye çalışmaktadır. Görüntülerde yer alan kısım; maalesef bütün olay örgüsünün sadece bir parçasıdır.”

Altınordu, adli makamlara intikal etmiş sürecin yakından takipçisi olacaklarını ve olaydan dolayı üzüntü duyduklarını da açıklamasına ekledi.