Altınordu’dan kötü seri

Spor Toto 1. Lig’de 3 maçtır kazanamayan Altınordu, kötü gidişatı durdurmak için bir çıkış yolu arıyor. Sezona kötü başlayan kırmızı-lacivertliler, tekrar duraklama dönemine girdi.

Spor Toto 1. Lig’e kötü bir giriş yapan Altınordu, ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada oynanan Tuzlaspor deplasmanında almıştı. Ligin ilk 6 haftasında galibiyete hasret kalan İzmir temsilcisi, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile düşme hattının içerisinde kendini bulmuştu. Daha sonra Tuzlaspor, Samsunspor ve Denizlispor maçlarını galibiyetle tamamlayarak yükselişe geçen Altınordu, rahat bir nefes almıştı. Serinin devamı beklenirken kırmızı-lacivertliler; Yeni Malatyaspor, Eyüpspor ve Altay müsabakalarında mağlubiyet serisi yaparak tekrar sezon başındaki gibi duraklama dönemine girmiş oldu. İzmir temsilcisi, 19 Kasım Cumartesi günü oynanacak Adanaspor deplasmanıyla buna dur demek istiyor. Altınordu, sezon başında da kötü seriyi yine bir deplasman maçı olan Tuzlaspor müsabakasıyla bozmuş ve çıkışa geçmişti.