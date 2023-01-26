Altınordu’da yol ayrımı gerçekleşti

Altınordu, Hasan Hüseyin Acar’la yollarını ayırınca 28 yaşındaki oyuncu da ayağının tozuyla İskenderunspor’a transfer oldu.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Altınordu, kadrosuna 5 oyuncu takviyesi gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi; Sakaryaspor’dan Emirhan Aydoğan, Eyüpspor’dan Erdem Gökçe, Çaykur Rizespor’dan Selim Ay, Ümraniyespor’dan Metehan Mimaroğlu ve Menemen FK’dan da Ali Özgün’ü kadrosuna kattı. Orta saha bölgesine Emirhan Aydoğdu takviyesi ile birlikte sezon başından beri verim alınamayan ve istenileni veremeyen Hasan Hüseyin Acar tartışılmaya başlanmıştı. Teknik Direktör Gökhan Ünal’ın da raporları doğrultusunda 28 yaşındaki oyuncu ile yolları ayırma kararı alındı. İki tarafında karşılıklı anlaşması sonucu Hasan Hüseyin Acar İzmir temsilcisinden ayrılıp, kısa bir süre içerinde İskenderunspor’a transfer oldu.