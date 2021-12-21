Altınordu’da hedef ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, hedeflerinin Boluspor karşısında ilk yarıyı galibiyetle kapatmak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazanarak alt sıralardan kurtulmak adına iyi bir performans sergileyen Altınordu, ligde ilk yarının son haftasında cuma günü Boluspor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde kırmızı-lacivertliler İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

“Hedefimiz ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak”

Eroğlu, son 4 maçtan 3’ünü kazandıklarını hatırlatarak, “Sezon başından beri bir oyun planı oturtmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar oyun olarak istediklerimizi sahaya koysak da sonuç gelmiyordu. Son haftalarda istediğimiz sonuçları da almaya başladık. Balıkesirspor’u mağlup ederek ilk deplasman galibiyetimizi aldık” dedi.

Eroğlu, Boluspor karşılaşması hakkında ise, “Boluspor aslında bakıldığı zaman iyi oynamaya çalışan bir takım, etkili oyuncuları var. Biz bu maçı kazanarak ilk yarıyı 22 puanda tamamlamak istiyoruz. İkinci yarıda kadromuza iki üç takviye yapmayı planlıyoruz. Ama bizim için şu anda ilk önemli olan Boluspor maçını kazanarak ilk yarıyı galibiyetle tamamlamak” ifadelerini kullandı.

Ahmet Dereli: “Kazanacağız”

Altınordu’nun deplasmanda Balıkesirspor’u 4-3 yendiği maçta 4 gol birden atarak yıldızlaşan Ali Dereli de Boluspor maçı hakkında iddialı açıklamalarda bulundu. Dereli, “Takım olarak çok iyi bir havamız var. Boluspor maçını net kazanacağız, bunun başka bir yolu yok. Bu ligde takımlar arasında puan farkı çok az. Şu anda düşme potası içinde yer alabiliriz ama ikinci yarı bir galibiyet serisi yakalarsak play-off, hatta ilk iki içinde bile olabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

Ali Emre Yanar: “Rakiplerin korktuğu takım haline gelmeye başladık”

Altınordu’nun kalecisi Ali Emre Yanar ise son haftalarda artan bir ivmelerinin olduğunu vurgulayarak, “Ortaya koyduğumuz mücadeleden dolayı rakiplerimiz bizden çekiniyor. Bunu çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Sürekli yükselen bir ivmemiz var. Sahada doğru olanı yaptığımız ve gerçekten Altınordu gibi oynadığımız zaman kazanamayacağımız bir maç yok. Rakiplerden daha çok bizim maçta ne yapacağımız önemli. Devreye moralli girmek adına Boluspor maçını da kazanmak istiyoruz, başka bir düşüncemiz yok. İkinci yarıda da alacağımız seri galibiyetlerden sonra çok farklı şeylerin konuşulmaya başlayacağını, başka planlamaların yapılacağını biliyoruz. Buna biz futbolcular, teknik ekip ve personelimiz inanıyor” diye konuştu.