Altınordu’da Hasan Özer dönemi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Gökhan Ünal ile yollarını ayırmasının ardından Hasan Özer ile sözleşme imzaladı.

Metin Oktay Yerleşkesi’nde yer alan Medya Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Seyit Mehmet Özkan da hazır bulundu. Özer’in yardımcılıklarını Hakan Ertürk, Metin Akçevre ve Eren Kırıcı yapacak. İmza töreninde konuşan Başkan Seyit Mehmet Özkan, “Hasan Özer ile çok önceden tanışıyoruz. Bu zorlu dönemde bir birlikteliğimiz olacak. Ben son nefesime kadar bu toprakların çocukları ile haşır neşir olacağım. Benim hiçbir beklentim yok. Bir tek hedefim var; Altınordu’yu benden sonraki nesillere kurumsal bir şekilde nasıl götürürüm. Başka bir hedefim yok. Altınordu fazla teknik adam ile çalışmamıştır. Hüseyin Eroğlu ile 15 yıl birlikte çalışmıştık. Hasan Özer hocam ile de uzun yıllar beraber çalışmak istiyoruz. Koranavirüs sürecinde tüm takımlar zorluk yaşarken biz dimdik ayakta kaldık ve Süper Lig’in kapısından döndük. İşte o günden beri maalesef raydan çıktık, bizi koronavirüs belası raydan çıkardı. Hasan Özer hocaya bizim zor dönemimizde görevi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Bu ligden iki takım düşecek şu anda biz son sıradayız. Ligden düşmeye 4 aday takım var. Hak eden ligde kalsın. Bizim yolumuz belli. Kulüp olarak ayaklarımız yere sağlam basıyor” ifadelerini kullandı.

“Zor dönemde göreve geldik”

Altınordu’nun yeni teknik direktörü Hasan Özer de “Başkanımızı uzun yıllardır tanıyorum. Türk futboluna katkıları ortada. Tesisleşme, genç oyuncu yetiştirme konusunda müthiş işler yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Bu yaptıklarından dolayı ona çok teşekkür ediyorum. Bizler bu zor dönemde göreve geldik. Başkanımıza da beni bu göreve layık gördüğü için teşekkür ediyorum. Bizim bir hedefimiz var. Emin adımlarla hedefimize doğru yürümek istiyoruz. Kendimize inanıyor ve güveniyoruz. Kimseye mahcup olmak istemiyoruz. Futbol bilgimize ve kariyerimize inanıyoruz. Tüm ekibimle beraber Altınordu’nun başarısı için mesaimizi harcamaya hazırız. Ekibimle bunu başaracak güçteyiz. Sıkıntılı ortamdan hep birlikte çıkacağız” dedi.