Altınordu’da Ali Özgün’ün performansı dikkat çekiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’nun ara transfer döneminde Menemen FK’dan kadrosuna kattığı Ali Özgün, kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 10 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı verdi.

Altınordu’ya ara transfer döneminde Menemen FK’dan transfer olan Ali Özgün, kırmızı-lacivertli takımda gösterdiği performansla 10 gollü Ahmet İlhan Özek’ten sonra takımın en skorer oyuncu oldu. 33 yaşındaki futbolcu, İzmir temsilcisinin Spor Toto 1. Lig’de oynadığı Gençlerbirliği (1), Pendikspor (1), Tuzlaspor (1), Denizlispor (3) ve Altay (1) maçlarında ağları sarsarak toplam 7 gollük katkı verdi.

Altınordu, Ali Özgün’ün skor ürettiği müsabakalarda sadece Pendikspor’a 2-1 kaybetti.