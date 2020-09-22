Altınordu’da 3 genç profesyonel oldu
ALTINORDU, ALTYAPISINDA YETİŞTİRDİĞİ 3 GENÇ FUTBOLCUSUYLA PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALADI.
Altınordu, altyapısında yetiştirdiği 3 genç futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.
Son yıllarda yetiştirdiği futbolcularla hem Türkiye’de hem de dünyada dikkatlerini üzerine çeken Altınordu, genç yetenekleri futbola kazandırmaya devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, U19/18 takımı oyuncularından Anıl Doyuran ve Tayfun Tatlı ile 5, U17/16 takım oyuncusu Berke Kılıç ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. Böylece 3 genç daha Altınordu formasıyla profesyonelliğe adım atmış oldu.
"Bu imzalar hayatlarında yeni bir dönemin başlangıcı"
Genç futbolcuların imza töreninde konuşan Altınordu Futbol Akademisi (ALFA) Direktörü Halit Eroğlu, "Atılan bu imzalar aslında hayatlarında yeni bir dönemi başlangıcının işareti. Üç genimiz ALFA’da aldıkları eğitimi zamanı geldiğinde hayal ettikleri Altınordu A takımı forması altında yüksek performansa dönüştürecekler. Bu süreci çok çalışarak iyi değerlendirip evrensel olmayı tercih ettikleri sürece futbol onların her zaman yanında olacaktır. Tüm bunların sonucunda da Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Berke Özer ağabeyleri gibi Avrupa’ya gideceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
|İmsak
|05:19
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:29
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Göztepe
|2
|4
|4. Karagümrük
|2
|4
|5. Beşiktaş
|2
|4
|6. Hatayspor
|2
|4
|7. Antalyaspor
|2
|4
|8. Fenerbahçe
|2
|4
|9. Kasımpaşa
|2
|3
|10. Sivasspor
|2
|3
|11. Erzurumspor
|2
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Gaziantep FK
|2
|1
|15. Trabzonspor
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Malatyaspor
|2
|1
|18. Denizlispor
|2
|1
|19. Çaykur Rizespor
|2
|0
|20. Ankaragücü
|1
|0
|21. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Adanaspor
|2
|4
|6. Balıkesirspor
|2
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Ümraniye
|2
|3
|13. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|14. Altay
|2
|1
|15. Boluspor
|2
|1
|16. Eskişehirspor
|2
|1
|17. Giresunspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|2
|6
|2. Everton
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|2
|6
|6. Tottenham
|2
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Chelsea
|2
|3
|12. Newcastle
|2
|3
|13. Man City
|0
|0
|14. Burnley
|1
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. West Ham
|2
|0
|17. Sheffield United
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|2
|6
|3. Villarreal
|2
|4
|4. Celta de Vigo
|2
|4
|5. Valencia
|2
|3
|6. Osasuna
|2
|3
|7. Getafe
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|2
|2
|10. Real Madrid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Real Valladolid
|2
|1
|14. Atletico Madrid
|0
|0
|15. Barcelona
|0
|0
|16. Elche
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0