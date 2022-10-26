Altınordu - Yeni Malatyaspor maçının hakemi Onur Özütoprak

Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında Altınordu ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak maçı hakem Onur Özütoprak yönetecek.

Spor Toto 1. Lig’in 11. hafta maçında Altınordu, Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. 28 Ekim Cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde müsabakanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Buna göre; karşılaşmayı hakem Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Murat Şener yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Gülgibi olacak.