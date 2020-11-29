Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "İki haftadır güzel skorlar alıyoruz"

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Eskişehirspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, mücadeleyi pozisyon vermeden kazandıklarını belirtti.

TFF 1. Lig’in 11. hafta mücadelesinde Eskişehirspor’u deplasmanda 2-0 mağlup eden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleyi değerlendiren Hüseyin Eroğlu, "İki haftadır iyi skorlar alıyoruz. Şu an lider olarak geldiğimiz bir hafta. Eskişehirspor’un son haftalardaki mücadelesini takip ediyorduk. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Amacımız gol yemeyip, gol atmaktı. Topa daha çok sahip olmamız gerekiyordu. İlk yarıda bulduğumuz golden sonra kontrol bize geçti. Skor 2-0 olunca oyunun kontrolünü tamamen elimize aldı. Pozisyon vermeden bitirdiğimiz bir maç oldu. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bu moral ve motivasyon bizi mutlu ediyor" dedi.