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Altınordu sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz’da başlayan Türkiye’nin köklü kulüplerinden Altınordu’nun futbolcuları ve teknik heyeti, 2021-2022 sezonu öncesi kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Spor 16.07.2021, 11:27
Altınordu sağlık kontrolünden geçti
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Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz’da başlayan Türkiye’nin köklü kulüplerinden Altınordu’nun futbolcuları ve teknik heyeti, 2021-2022 sezonu öncesi kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Altınordu’nun futbolcuları ve teknik heyeti yeni sezon öncesi rutin olarak gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve diğer branşlarda muayeneleri ile EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri Medicana International İzmir Hastanesinde gerçekleştirildi.

Özellikle bünyesinden yetişen futbolcularla adından söz ettiren Altınordu’nun 2021-2022 sezonu boyunca tüm sağlık ihtiyaçları için Medicana International İzmir Hastanesi sponsor olmuştu.
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