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Altınordu, Safa Kınalı’yı kiraladı

Altınordu, Trabzonspor’dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Safa Kınalı’yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Spor 04.07.2022, 14:34
Altınordu, Safa Kınalı’yı kiraladı

Altınordu, Trabzonspor’dan 23 yaşındaki kanat oyuncusu Safa Kınalı’yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu’da transfer harekatı sürüyor. Kırmızı-lacivertli ekip, bu çalışmalar çerçevesinde Trabzonspor’da forma giyen Safa Kınalı’yı sezon sonuna kadar kiraladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki kanat oyuncusuna “Hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

Trabzonspor altyapısında yetiştikten sonra profesyonel olan Safa Kınalı, geçtiğimiz sezon Tuzlaspor’a kiralanmıştı. Geçen sezon TFF 1. Lig’de 32 resmi maçta forma giyen Safa Kınalı, 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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