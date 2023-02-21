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Altınordu, Manisa FK ile hazırlık maçı oynayacak
Altınordu, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü Manisa FK ile hazırlık maçına çıkacak.
Spor 21.02.2023, 12:01
Altınordu, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arayı değerlendirmeye devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, cumartesi günü Manisa FK ile hazırlık maçına çıkacak.
Spor Toto 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremler nedeniyle ara verilen ligde cumartesi günü Manisa FK ile hazırlık maçına çıkacak. İzmir temsilcisi geçtiğimiz pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda Bodrumspor’la karşı karşıya gelmişti ve müsabakayı 2-1 kazanan taraf olmuştu. Kırmızı-lacivertliler, Manisa FK’yı da mağlup ederek lige moralli başlamak istiyor.