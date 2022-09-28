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Altınordu-Keçiörengücü maçının biletleri satışta
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor 28.09.2022, 15:40
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında Altınordu, 2 Ekim Pazar günü Ankara Keçiörengücü’nü ağırlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Bu müsabakanın biletleri de satışa çıktı.
Bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Tribün: 200 TL
Numaralı Tribün (kapalı): 50 TL
Misafir Tribün: 40 TL
Öte yandan, karşılaşmayı izlemek isteyen kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.