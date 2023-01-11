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Altınordu - Gençlerbirliği maçının biletleri satışa çıktı
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak Altınordu-Gençlerbirliği müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Spor 11.01.2023, 15:20
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında oynanacak Altınordu-Gençlerbirliği müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Altınordu, 15 Ocak Pazar günü Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:
VIP Tribün: 200 TL
Numaralı Tribün (Kapalı): 50 TL
Deplasman: 40 TL
Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.