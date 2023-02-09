Altınordu, futbol okullarını durdurdu

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Altınordu Futbol Okulları (AFO), 13 Şubat Pazartesi gününe kadar faaliyetlerine ara verildiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından seferberliğe geçti ve toplanan yardım malzemelerini afet bölgesine gitmesi için yola çıkardı. Depremzedelere yönelik olan çalışmalarını sürdüren kırmızı-lacivertli ekipte bugün öğle saatlerinde futbol okullarıyla alakalı bir açıklama geldi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından Altınordu Futbol Okulları’mızın (AFO) faaliyetlerine 13 Şubat Pazartesi gününe kadar ara verdik" denildi.