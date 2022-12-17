Altınordu, Erzurum deplasmanında galibiyet arayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kırmızı-lacivertliler, 7 maçlık mağlubiyet serisini Erzurum’da sonlandırmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig’de yer alan Altınordu, ligin son 7 haftasında Yeni Malatya, Eyüpspor, Altay, Adanaspor, Manisa FK, Bandırmaspor ve son olarak da Bodrumspor’a kaybeden Altınordu bu sonuçlarla birlikte ligde 17. sıraya kadar geriledi. Kırmızı-lacivertliler, hafta içinde Teknik Direktör Ufuk Kahraman ile yollarının ayrıldığını açıklamıştı. Teknik direktörsüz kalan Altınordu’da flaş bir gelişme yaşandı. Elde edilen bilgilere göre; Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın, ilk devrenin kalan iki maçında takımı 34 yaşındaki Ahmet İlhan Özek’e emanet etme kararı aldığı öğrenildi. İzmir temsilcisi, bu değişimi pozitif yönde kullanıp 7 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırıp tekrar galibiyetle tanışmak istiyor.