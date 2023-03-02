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Altınordu, düşme hattından kurtulmak istiyor
Deplasmanda 133 gündür kazanamayan Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasından 3 puan alarak düşme hattından kurtulmak istiyor.
Spor 02.03.2023, 14:09
Deplasmanda 133 gündür kazanamayan Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında oynayacağı Pendikspor karşılaşmasından 3 puan alarak düşme hattından kurtulmak istiyor.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Altınordu, Pendikspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabaka yarın saat 20.00’de başlayacak. Kırmızı-lacivertli ekip, 17 puanla düşme hattında yer alırken, Pendikspor ise 37 puanla 5. sırada play-off yarışı veriyor. Altınordu, mücadeleyi kazanarak düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
Öte yandan İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Yusuf Can Esendemir, Arif Şimşir ve Volkan Fındıklı karşılaşmada forma giyemeyecek.