Altınordu, depremzede çocuklara tesisini açıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinde evsiz kalan 10 ila 15 yaş arasındaki 25 çocuğun barınması için İsmet Orhunbilge Tesisleri’nin kapılarını açtığını duyurdu.

Altınordu, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmak için tüm hızıyla yardımlarına devam ediyor. Daha önce bölgeye tırla temel ihtiyaç malzemeleri gönderen İzmir temsilcisi, şimdide tesislerini deprem zedelere açıyor. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, depremden dolayı evsiz kalan 10 ila 15 yaş arasındaki 25 çocuğumuzun barınması için İsmet Orhunbilge Tesisleri’mizin kapılarını açıyor. Altınordu FK , 25 çocuğumuzun tesislerimizde 3 ila 6 ay arasında konaklayabilmesi için girişimlere başladı. Kulübümüz bu konuda gerekli izinleri almak için başta Aile ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletin tüm yetkili kurumlarıyla temasa geçti. Şu anda 25 çocuğumuzu ağırlamak için hazır olan tesisimiz gerekli izinlerin alınmasının hemen ardından, bu çocuklarımızı bulunduğu bölgelerden İzmir Selçuk İsmet Orhunbilge Tesislerimize getirecektir. Yine depremzede çocuklarımızın eğitimleri için de Milli Eğitim Bakanlığı ve Selçuk Kaymakamlığı ile de irtibat kurulmuştur" denildi.