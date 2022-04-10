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Altınordu çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig’de yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Yusuf Yalçın Arslan ve Kürşad Sürmeli, bu maçı da kazanarak çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Spor 10.04.2022, 12:39
Altınordu çıkışını sürdürmek istiyor

Spor Toto 1. Lig’de yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Yusuf Yalçın Arslan ve Kürşad Sürmeli, bu maçı da kazanarak çıkışlarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

Altınordu, İzmir’deki çalışmalarını tamamladıktan sonra hava yolu ile İstanbul’a giderek Spor Toto 1. Lig’in 31. haftasında yarın oynanacak Eyüpspor müsabakası için kampa girdi. Son 4 maçtır gol yemeden galip geldiklerini belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Saha içerisinde gelişen futbolumuz çok anlamlı ve bizi önümüzdeki süreçte daha iyiye getireceğini zaten söylemiştim. Gelişen yüksek tempoda oyunumuz, rakibin hücum gücüne karşılık aldığımız önlem ve savunma anlamında takım savunmasını biraz daha ön plana çıkartmak, bu ligin önemli bir stratejisidir. Önce gol yememen gerekiyor. Biz çok gol yemiştik. Takım savunmasını geliştirdik. Yaptığımız analiz sonucu bireysel performans ve takım çalışmalarıyla onun üzerinde yoğunlaştık. Bunun meyvesini almaya başladık. Gol yollarında da attığımız goller bize maç kazandırıyor” dedi.

Üst üste alınan 4 galibiyete rağmen henüz istedikleri yerde olmadıklarını ifade eden Eroğlu, “Alınan 4 maçlık galibiyet bir avantaj gibi görünüyor ama bizim için lig şimdi başlıyor. Bunun bilincindeyiz. Oyuncularımızla konuştuğumuzda işimizin yeni başladığını, ciddiyetin farkına varmamız gerektiğini, her rakibe büyük saygı duyduğumuzu ama ne olursa olsun sahada son ana kadar o mücadeleyi bırakmamamız gerektiğini zaten kabul ettirdik. Bunu da skora yansıtıyoruz. Şu an her şey iyi gidiyor. Sıkışan bir maç trafiği yaşayacağız. 22 günde 5 karşılaşma her takım için zor. Bizim için de zor tabii ki ama şu an geldiğimiz nokta bizim için büyük avantaj. Haftalar sonra kırmızı hattın üzerine çıktık. Üst tarafı yakaladık. Avantajı lehimize çevirmemiz gerekiyor. Öncelikle tabi ki maç maç olarak değerlendiriyoruz. Önce biz kazanalım rakipler zaten puan kaybedecekler. Önemli olan bizim kazanmamız” diye konuştu.

“Öncelikle bizim kazanmamız gerekiyor”

Hüseyin Eroğlu, Eyüpspor ile oynayacakları karşılaşma için şunları söyledi:

“Eyüpspor, son haftalarda oyun anlamında da bir düşme yaşadı. Skora da yansıtamadılar. Bu dönemde yaptıkları 2 transfer onlar adına avantaj diye düşünüyorum ama bu saatten sonra rakibin oyuncularını, oyununu çok fazla düşünecek durumda değiliz. Biz kendi durumumuza bakacağız. Eyüpspor, iyi bir takım ama biz de son haftaların formda, formunu skora yansıtan takımıyız. Gidip orada kazanmak için oynayacağız. Bizim için çok önemli. Kazandığımız takdirde rakipler birbirleriyle oynayacak; takımların puan kayıpları çok artı sağlayacak ama öncelikle bizim kazanmamız gerekiyor.”

Altınordu’nun genç oyuncularından Yusuf Yalçın Arslan da Eyüpspor maçını kazanarak 4 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini aktararak, “Son 4 maçtır güzel bir galibiyet serimiz var. Hem analiz hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. 4 maçtan önce de çok iyi durumdaydık fakat skor almaya yeni başladık ve gol yemedik. Bu bizim için çok önemliydi. Şu anda çok iyi birliktelik var. Takım savunmasını maksimum derecede iyi yapıyoruz. Eyüpspor maçını da diğer maçlar gibi final olarak görüyoruz. Bu maçı da alıp çok güzel zamanların geleceğini düşünüyorum. Biz şu anda sadece kendimize bakıyoruz. Çünkü çok iyi çalıştığımızı biliyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yüzde 100 hazırız” cümlelerine yer verdi.

Takımın tecrübeli oyuncularından Kürşad Sürmeli ise Eyüpspor maçıyla ilgili olarak, “4 maçlık güzel bir seri yakaladık. İnşallah böyle devam ederiz. 4 maçı gol yemeden kapattık. O da ekstra bir sevinç veriyor. İyi durumdayız. Hak etmediğimiz yenilgiler almıştık, şu anda hak ettiğimiz puanları alarak devam edeceğiz. Eyüpspor, güçlü bir rakip. İyi bir takım olduğunu biliyoruz. Bizim de 4 maçlık bir serimiz var ve bu seride Ümraniyespor, Erzurumspor gibi güçlü rakipleri yendik. Kendimize inanıyoruz. Gücümüzden eminiz” şeklinde konuştu.

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