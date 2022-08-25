Altınordu, Boluspor maçıyla yeni başlangıç yapmak istiyor

Altınordu’nun tecrübeli futbolcusu Erdi Dikmen ve genç futbolcusu Emircan Gürlük, deplasmanda oynayacakları Boluspor maçını kazanarak yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligin ilk iki haftasında aldığı 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lige istediği gibi başlangıç yapamamıştı. Kırmızı-lacivertliler, 3. hafta karşılaşmasında 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te Boluspor’a konuk olacak. İzmir temsilcisi bu maçı kazanarak ilk galibiyetini almak ve yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

Erdi Dikmen:"Güzel bir seri başlatmak istiyoruz"

Maç öncesinde İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde hazırlıklarını sürdüren Altınordu’da tecrübeli oyuncu Erdi Dikmen ve genç oyunculardan Emircan Gürlük, açıklamalarda bulundu. Erdi Dikmen, ligin daha ilk haftalarının oynandığını belirterek, “İki hafta geride kaldı. Her takımın lige kötü başlangıç yapma hakkı var. Asıl önemlisi bundan sonra ne yapacağımız. Boluspor deplasmanında kazanarak güzel bir seri başlatmak istiyoruz. Geçen yıldan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermiştik” dedi.

Emircan Gürlük: "Çok iyi çalıştık"

Altınordu’nun genç oyuncularından Emircan Gürlük de Boluspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında şunları ifade etti: “Lige iyi başlamak istiyorduk fakat olmadı. Boluspor maçı ile yeni başlangıç yapmak istiyoruz. Bu hafta çok iyi çalıştık. Boluspor’u deplasmanda mağlup edip üç puanı hanemize yazdıracağız”

Genç futbolcu, oyun olarak herhangi bir problemlerinin bulunmadığını ifade ederek, “Savunma anlamında golü önlemeyi başaramıyoruz. Çalışmalarımızda onun üzerinde durduk. Bolu deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz” diye konuştu.