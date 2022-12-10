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Altınordu, Bodrumspor’u konuk edecek
Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında yarın Bodrumspor’la karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler, 6 maçlık kazanamama serisini Bodrumspor karşısında sonlandırmak istiyor.
Spor 10.12.2022, 12:13
Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında yarın Bodrumspor’la karşılaşacak. Kırmızı-lacivertliler, 6 maçlık kazanamama serisini Bodrumspor karşısında sonlandırmak istiyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 17. hafta mücadelesinde Bodrumspor’la karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak. Zorlu mücadelede hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Ligde 6 maçtır kazanamayan Altınordu, 12 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, bu müsabakayla birlikte kötü gidişatı sonlandırıp, düşme hattından kurtulmak istiyor.